Le giornate mondiali ed i numeri. Riconosciute, in tutto il mondo, dall’ONU circa 160. Tante le curiosità

Chi non si è mai posto l’interrogativo del susseguirsi continuo di giornate mondiali o giornate internazionali (termine usato indifferentemente) nell’arco dei 365 giorni. Di anno in anno il numero di circa 160, seppure al momento cristallizzato, và sempre più a salire tenendo conto delle istanze che vengono presentate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, organismo preposto al riconoscimento ufficiale. Nel lungo elenco ci sono anche giornate mondiali non ufficializzate seppure vengano sponsorizzate come tali. C’è una precisa lista per giornate mondiali ufficiali con date fisse e prestabilite ma ci sono pure giornate mondiali con date che oscillano cioè che cambiano ogni anno.

Giornata Mondiale del Braille (4 gennaio), Giornata Internazionale dell’Educazione (24 gennaio), Giornata Internazionale Memoria Vittime Olocausto (27 gennaio), Giornata Mondiale delle Zone Umide (2 febbraio), Giornata Mondiale delle Balene(16 febbraio), Giornata Internazionale dell’Orso Polare (27 febbraio), Giornata Mondiale della Fauna Selvatica (3 marzo), Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi (14 marzo), Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori (15 marzo), Giornata Mondiale del Passero (20 marzo), Giornata Internazionale delle Foreste (21 marzo), Giornata Mondiale del Legno (21 marzo), Giornata Mondiale della Semina (21 marzo), Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), Giornata Mondiale della Salute (7 aprile), Giornata Mondiale della Migrazione dei Pesci (21 aprile), Giornata della Terra (22 aprile), Giornata Mondiale per gli Animali da Laboratorio (24 aprile), Giornata Mondiale del Pinguino (25 aprile), Giornata Mondiale del Tonno (2 maggio), Giornata Internazionale della Luce (16 maggio), Giornata Mondiale delle Api (20 maggio), Giornata Mondiale delle Tartarughe (23 maggio), Giornata Europea dei Parchi (24 maggio), Giornata Mondiale senza Tabacco (31 maggio), Giornata Mondiale per l’Ambiente (5 giugno), Giornata Mondiale per il Triangolo dei Coralli (9 giugno), Giornata Mondiale della Tartaruga Marina (16 giugno), Giornata Mondiale contro la Desertificazione (17 giugno), Giornata della Gastronomia Sostenibile (18 giugno), Giornata Mondiale della Giraffa (21 giugno), Giornata Mondiale della Foresta Pluviale (22 giugno), Giornata Mondiale della Popolazione (11 luglio), Giornata Internazionale per le Mangrovie (26 luglio), Giornata Mondiale della Conservazione della Natura (28 luglio), Giornata Mondiale della Tigre (29 luglio), Giornata Mondiale dell’Amicizia (30 luglio), Giornata Mondiale del Leone (10 agosto), Giornata Mondiale dell’Elefante (12 agosto), Giornata Umanitaria Mondiale (19 agosto), Giornata Mondiale d’azione per l’Amazzonia (5 settembre), Giornata per la Preservazione dello Strato di Ozono (16 settembre), Giornata Mondiale per il Monitoraggio delle Acque (18 settembre), Giornata Internazionale della Pace (21 settembre), Giornata Zero Emissioni (21 settembre), Giornata Mondiale senza Auto (22 settembre), Giornata per l’eliminazione delle Armi Nucleari (26 settembre), Giornata Mondiale degli Animali (4 ottobre), Giornata Internazionale del Leopardo delle Nevi (23 ottobre), Giornata Mondiale Vegan (1 novembre), Giornata Internazionale del Giaguaro (29 novembre), Giornata in Memoria Vittime Guerra Chimica (30 novembre), Giornata Mondiale del Suolo (5 dicembre), Giornata Mondiale dei Diritti Umani (10 dicembre), Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre).