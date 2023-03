Le fiabe sono vere? L’iniziativa del fotografo Leone

La cultura popolare siciliana è al centro di un evento organizzato dalla Photogallery Giuseppe Leone in collaborazione con l’associazione culturale La Mela-grana. Sabato 4 marzo alle ore 18:00, si terrà l’evento intitolato “Le Fiabe sono vere? Riflessioni sulla cultura popolare siciliana”.

L’evento si concentrerà sul folklore della Sicilia, una miscela di realtà e fantasia, storia e magia, che emerge dalle raccolte novellistiche della fine del 19° secolo. L’incontro, che si terrà presso la Photogallery Giuseppe Leone, inizierà con un’introduzione a cura di Anna Caschetto, presidente dell’associazione La Mela-grana.

Il video esclusivo con Vincenzo Consolo

Successivamente, verrà proiettato in esclusiva un filmato contenente la presentazione del volume “Fiabe Siciliane” di Laura Gonzenbach, presentato da Vincenzo Consolo il 26 aprile del 2001 nel Refettorio Piccolo della Biblioteca Ursino Recupero di Catania. Si tratta di un documento importante che restituisce l’impegno profuso dallo scrittore nella promozione della conoscenza e della valorizzazione della cultura isolana.

Durante l’evento, alcune fiabe contenute nell’importante raccolta saranno lette dall’attrice Tiziana Bellassai. Sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della tradizione orale e della cultura popolare, non solo in Sicilia ma in tutto il mondo.

Recupero della cultura siciliana

L’iniziativa, che mira a promuovere la cultura e la storia della Sicilia, è un esempio di come il settore culturale sia in grado di offrire spunti di riflessione e di creare momenti di condivisione e di confronto tra le persone. Grazie alla collaborazione tra la Photogallery Giuseppe Leone e l’associazione culturale La Mela-grana, l’evento permetterà di approfondire tematiche culturali di grande interesse, che contribuiscono a mantenere viva la memoria e le radici della tradizione siciliana.