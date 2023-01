Le barche volanti e l’academy di Luna Rossa al porto turistico di Marina di Ragusa

Unendo le forze e le competenze, Federvela e Luna Rossa hanno dato vita alla Next Generation Foil Academy, un programma formativo rivolto ai giovani velisti con l’obiettivo di formare una nuova generazione di velisti proiettati nella nuova era delle barche volanti. Il progetto prevede una serie di stage periodici lungo tutta l’Italia, attraverso un tour itinerante.

La Federazione Italiana Vela (FIV) ha scelto il porto turistico di Marina di Ragusa e il Circolo Velico Kaucana per ospitare una delle tappe del programma, che in tre fine settimana del mese di gennaio interesserà complessivamente sessanta atleti provenienti dalle classi olimpiche giovanili e di interesse federale, selezionati direttamente da Alessandra Sensini, campionessa olimpica, responsabile del progetto e vicepresidente nazionale del Coni.

Attraverso un programma mirato, gli atleti prenderanno confidenza con le imbarcazioni di nuova generazione e formeranno il bacino di potenziali talenti per le due competizioni veliche di punta: le Olimpiadi e la Coppa America, ma anche circuiti professionistici dove il foil – l’appendice verticale che consente alle imbarcazioni di librarsi sulla superficie dell’acqua, aumentandone notevolmente la velocità – è sempre più presente.

La Next Generation Foil Academy rappresenta un’importante opportunità per i giovani velisti italiani di prepararsi alle competizioni future e di diventare parte della nuova generazione di velisti capaci di navigare con le barche volanti. Stamani la conferenza stampa per illustrare il progetto. Tra i presenti anche il direttore del porto turistico, Salvatore Zocco, e il presidente del Cvk, Pippo Causapruno.