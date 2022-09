Lavori su scogli a Cava d’Aliga, Campo: “Paradossale che la Regione debba ancora esitare il Pudm Scicli”

“A distanza di un anno dall’approvazione del Piano spiagge, la giunta Musumeci deve ancora evadere il parere sul Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) del Comune di Scicli, approvato con delibera di Giunta nel luglio dello scorso anno, così da perfezionarne l'iter e disciplinare compiutamente le concessioni demaniali sul litorale sciclitano. Spereremmo che venisse approvato entro la fine della legislatura, ma sappiamo che certamente non sarà così, dunque ci auguriamo di potere governare questa regione in modo da dare finalmente un segnale diverso ai siciliani”. Lo dice la deputata ragusana del M5s, Stefania Campo, dopo l’appello di diverse associazioni ambientaliste, e mosso anche dalle recenti vicende che hanno riguardato Via del Mare, a Cava d’Aliga.