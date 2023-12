Lavori in corso Umberto a Chiaramonte: la consegna slitta al 31 gennaio 2024

Slitta al 31 dicembre la consegna dei lavori di corso Umberto I a Chiaramonte. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti e che ha creato malumori anche in seno all’opposizione consiliare. I consiglieri indipendenti Samuele Cultrera e Simona Riggio, hanno denunciato il fatto sui social, tramite un video: “Durante l’estate i lavori sono rallentati di molto e questo ha portato a non rispettare i tempi di consegna”. I consiglieri lamentano soprattutto il fatto che la chiusura di corso Umberto, arteria principale di Chiaramonte, crea disagi soprattutto alle attività commerciali presenti in loco.

MARIO CUTELLO: “SI TRATTA SOLO DI UN FATTO TECNICO”

Mario Cutello, raggiunto telefonicamente, ha spiegato i motivi che hanno portato allo slittamento della consegna dei lavori, ma ha anche sottolineato come si sia trattato solo di un fatto “tecnico”: “E’ assolutamente vero che i lavori hanno subito un rallentamento durante l’estate. Purtroppo, abbiamo avuto problemi a causa della presenza della fibra ottica e gli operai hanno dovuto aspettare che si procedesse alla sistemazione prima di poter effettuare gli scavi. I lavori al corso sono quasi completati, si tratta soltanto di rifinizioni. Questi 45 giorni in più sono soltanto un fatto puramente tecnico ma posso garantire che tutto è quasi pronto”. Poi, Cutello aggiunge: “Vorrei far notare, comunque, che il cantiere di corso Umberto è rimasto aperto sempre al traffico pedonale, cosa che generalmente non avviene in altri cantieri. Per quanto possibile, abbiamo cercato di limitare i disagi”.

I LAVORI IN CORSO UMBERTO

I lavori di rifacimento del corso Umberto sono iniziati a marzo 2023. Il finanziamento era stato ottenuto grazie al Piano di recupero e tutela dei centri storici di Sicilia. I lavori sono stati aggiudicati per 758.984,24 euro iva compresa. Il finanziamento è arrivato nel 2021, durante il governo Musumeci (a Chiaramonte era sindaco Sebastiano Gurrieri), dopo un lungo iter avviato dalla precedente amministrazione Fornaro.