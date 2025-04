Lavoravano tutti in nero: sanzionata azienda agricola del ragusano

Lavoro nero e violazioni gravi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: è quanto emerso il 2 aprile scorso nel corso di un’ispezione condotta dal Contingente INL Sicilia (Ispettorato Nazionale del Lavoro) presso un’azienda agricola del ragusano operante nella coltivazione e all’allevamento di animali.

Durante l’accesso – avvenuto nell’ambito della campagna straordinaria di vigilanza “Operazione Stop”, mirata ai settori produttivi ad alto rischio – gli ispettori del lavoro hanno riscontrato che tutti e quattro gli operai presenti risultavano impiegati “in nero”. Di conseguenza, è scattata la sospensione dell’attività, con efficacia differita, per il superamento della soglia critica del 10% di lavoro irregolare: in questo caso, pari al 100%.

I controlli

I controlli hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla per l’identificazione di un lavoratore extra-comunitario, successivamente risultato clandestino, e di un altro dipendente straniero, in possesso di visto ma privo delle necessarie abilitazioni per lavorare in Italia.

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state impartite diverse prescrizioni: dall’utilizzo di attrezzature non conformi alle norme, alla mancata formazione dei dipendenti, fino all’assenza della valutazione di idoneità sanitaria per le mansioni svolte. Le irregolarità contestate hanno comportato sanzioni per oltre 15.000 euro e ammende per più di 5.500 euro a carico del datore di lavoro.

Non si tratta di un caso isolato. Nei primi tre mesi del 2025, il contingente ispettivo INL presente nel territorio di Ragusa ha ispezionato più di 70 aziende, adottando ben 19 provvedimenti di sospensione dell’attività, per impiego di manodopera irregolare o per gravi violazioni delle normative su salute e sicurezza. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a oltre 20.000 euro.

