Lavoratori in nero e cibo in cattivo stato di conservazione. Ecco l’estate in alcuni lidi balneari

Lavoratori in nero e cibo in cattivo stato di conservazione. Ecco come alcuni lidi balneari della fascia costiera iblea lavorano. A discapito dei lavoratori stessi e dei consumatori. E’ quanto si evince dalla nuova attività di controllo svolto dai Carabinieri. In particolare ci si è concentrati nell’attività di controllo delle strutture balneari lungo il litorale di Scicli, in particolare nella frazione di Sampieri. L’operazione è stata condotta dal Comando Compagnia Carabinieri di Modica, con la partecipazione attiva dei militari della Tenenza di Scicli e della Stazione di Donnalucata. A supporto dell’operazione, hanno agito anche i militari del Nucleo Ispettorato Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa.

Durante l’operazione, è stato effettuato un sequestro penale di 95 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione. Inoltre, è stata effettuata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Ragusa nei confronti del titolare di una struttura balneare, al fine di avviare le opportune azioni legali in relazione alla situazione riscontrata.

Un aspetto altrettanto importante dell’operazione è stato l’individuazione e l’accertamento dell’impiego di 3 lavoratori irregolari in due diverse strutture balneari. A seguito di questa scoperta, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ai 15.000 euro.

Le due strutture coinvolte nell’impiego di lavoratori irregolari sono state soggette al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Questa sospensione entrerà in vigore solo se i datori di lavoro non adempiranno al pagamento delle sanzioni amministrative comminate in relazione alla sicurezza e all’impiego di manodopera non regolare.