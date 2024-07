L’attore hollywoodiano Mahershala Ali in vacanza a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa ha accolto un turista d’eccezione: Mahershala Ali, attore due volte premio Oscar. Ali, noto per le sue interpretazioni in film come ‘Moonlight’, ‘Il diritto di contare’ e ‘Green Book’, ha fatto tappa nella splendida località siciliana.

Molti lo ricordano anche per il suo ruolo nella serie ‘House of Cards’. Durante la sua visita, Ali ha cenato in un noto ristorante locale, godendosi il suggestivo tramonto sulla battigia. La presenza dell’attore ha suscitato grande entusiasmo tra i residenti e i turisti.

Ali ha scelto di rilassarsi a Marina di Ragusa, una delle località balneari più apprezzate della Sicilia, famosa per le sue spiagge dorate e il mare cristallino. La sua visita si è distinta per la semplicità e la discrezione, nonostante la sua fama internazionale. foto tratta da Ragusah24

