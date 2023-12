L’attaccante del Pisa, il ragusano Alessandro Arena, ricevuto al Comune di Ragusa

Ha fin da subito strabiliato per il suo talento. Il ragusano Alessandro Arena, talentuoso giocatore di calcio originario di Marina di Ragusa, gioca in serie B e fin dall’esordio ha saluto mostrare la sua bravura. Adesso è stato ricevuto al Comune di Ragusa dal sindaco Peppe Cassì.

Il primo cittadino si dice soddisfatto per la carriera di Arena: “Veloce, esplosivo, talentuoso e mancino.

All’esordio in B con la maglia del Pisa, il nostro Alessandro Arena si è già tolto la soddisfazione del gol. E che gol. Ora, dopo un fastidioso infortunio, deve continuare a sgomitare per entrare in pianta stabile tra i titolari di mister Aquilani.

La stoffa c’è, nessun dubbio, il sostegno della sua città natale pure, e anche in questo caso nessun dubbio. Approfittando di un suo breve ritorno a casa, lo abbiamo accolto in Municipio per congratularci con lui”.