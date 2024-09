L’associazione Calciatori fa tappa al Ragusa Calcio

Oggi pomeriggio prima del consueto allenamento settimanale, ha fatto visita alla squadra dell’Asd Ragusa Calcio l’AIC (Associazione Italiana Calciatori), ovvero l’organizzazione che tutela ed assiste i calciatori professionisti e dilettanti, con l’obiettivo di aiutare e difendere la figura del calciatore.

L’Asd Ragusa Calcio ringrazia l’AIC, in particolare il Coordinatore Dipartimento Dilettanti Antonio Trovato e del Collaboratore Regionale Alessandro Bonaffini, entrambi ex calciatori del Ragusa in serie D, anno 2000.

“Come ogni anno, hanno fatto visita i collaboratori AIC, un momento molto importante e di conoscenza del regolamento etico e contrattuale di ogni giocatore- ha affermato il Responsabile Area Tecnica Gaetano Iossa- “E’ stato un piacere incontrare il Coordinatore Dipartimento Dilettanti Antonio Trovato, mio fraterno amico. Momenti come questi sono essenziali per dare la giusta direzione al giocatore in merito a molti aspetti che riguardano il loro percorso calcistico”.



© Riproduzione riservata