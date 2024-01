L’assessore regionale Falcone in visita al Comune di Santa Croce Camerina, si punta alla riqualificazione del parco archeologico di Caucana

Visita istituzionale dell’assessore all’Economia, Marco Falcone, questa mattina al Comune di Santa Croce. Accolto dal sindaco Peppe Dimartino e dalla Giunta al completo, presenti i deputati regionali Giorgio Assenza e Ignazio Abbate, l’esponente del governo Schifani si è intrattenuto in un cordiale ed approfondito colloquio con il primo cittadino santacrocese, che gli ha esposto necessità e visione del prossimo futuro. “E’ stato un momento importante, del quale certamente siamo onorati – dice il sindaco – Abbiamo parlato dei bisogni e del futuro del nostro territorio, esprimendo il nostro apprezzamento per la finanziaria appena esitata all’Ars che prevede somme importanti per Santa Croce, dalla riqualificazione degli impianti sportivi alla riqualificazione del parco di Caucana. Oggi questo incontro che ci permette di programmare e di avere contezza dell’immediato futuro per quelle che saranno le opere più importanti per la nostra città. All’assessore Falcone, che ringrazio sentitamente insieme alla deputazione che ha preso parte all’incontro per la propria attenzione verso il nostro Comune, ho donato quello che è certamente uno dei prodotti simbolo di Santa Croce: il nostro prezioso pane di San Giuseppe”.