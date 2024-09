L’assessore regionale all’agricoltura Barbagallo inaugura domani la Fiera Agroalimentare Mediterranea in contrada Gilestra a Ragusa

Tutto pronto per l’inaugurazione della 49ª edizione della FAM – Fiera Agroalimentare Mediterranea, che prenderà ufficialmente il via domani, venerdì 27 settembre, nella nuova location di contrada Gilestra, lungo la Strada provinciale 60 Ragusa-Santa Croce Camerina. A causa dei lavori di ristrutturazione in corso al Foro Boario, sede storica dell’evento, la fiera si sposta in questo nuovo spazio funzionale. Tuttavia, quest’anno non sarà previsto alcun parcheggio per il pubblico all’interno della fiera. L’accesso sarà possibile esclusivamente tramite bus navetta, con partenza dallo stadio comunale di Ragusa, utilizzando il parcheggio adiacente dove si svolge il mercato del mercoledì. Il servizio di navetta prevede un costo di 1 euro a tratta, mentre i bambini fino a 12 anni viaggeranno gratuitamente.

Sarà consentito l’ingresso in fiera in auto solo agli operatori muniti di pass e ai disabili con contrassegno.

La cerimonia di inaugurazione, prevista per le 9,30, vedrà il tradizionale taglio del nastro da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura, prof. Salvatore Barbagallo, affiancato dalle autorità territoriali e da esponenti di rilievo. Interverranno anche il dirigente regionale Dario Cartabellotta e l’europarlamentare Ruggero Razza. La tre giorni ricca di appuntamenti, convegni, dimostrazioni pratiche e spettacoli dedicati al mondo agricolo, zootecnico e agroalimentare, fa della Fam una delle manifestazioni più importanti del settore nel Sud Italia, esaltando le eccellenze dei comparti dell’agricoltura, della zootecnia e dell’agroalimentare. Tra i settori protagonisti, quello agricolo occupa un ruolo centrale, con espositori di macchinari, attrezzature per l’irrigazione e tecnologie innovative pensate per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle produzioni. Non mancheranno, inoltre, esposizioni di prodotti tipici siciliani, a partire da vino e olio extravergine d’oliva, due delle eccellenze che rendono la Sicilia famosa nel mondo. La zootecnia, da sempre uno dei fiori all’occhiello della Fam, sarà rappresentata con un’ampia esposizione di capi bovini di razze pregiate, tra cui la celebre Modicana, simbolo della tradizione locale. Saranno presenti, inoltre, razze da carne di rilievo internazionale come la Charolaise e la Limousine, esposte in concorsi e dimostrazioni che mostreranno l’evoluzione del settore e l’attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Un comparto in forte crescita è quello del florovivaismo, rappresentato da aziende leader nella produzione di piante ornamentali e fruttifere, offrendo ai visitatori una panoramica sulle nuove tecniche di coltivazione e gestione del verde. Spazio anche all’utensileria.



Il programma del primo giorno prevede gare, spettacoli e convegni. Si inizia alle 9,30 con la Gara di valutazione morfologica delle razze bovine da carne tra gli istituti agrari siciliani, che si svolgerà nel ring coperto. Un appuntamento che vedrà protagonisti i giovani studenti impegnati nel valutare i migliori esemplari in gara, mettendo alla prova le loro conoscenze tecniche e la loro preparazione. Alle 10,30, nel ring scoperto, si terrà il concorso regionale dei bovini della Modicana, un’occasione per valorizzare una delle razze più importanti del territorio siciliano e celebrare gli allevatori che, con passione e dedizione, portano avanti questa tradizione. Nel pomeriggio, alle 16, il ring coperto ospiterà una lezione dimostrativa di conduzione delle razze da carne, focalizzata sulle Charolaise e Limousine, per far conoscere le caratteristiche di queste razze pregiate e le tecniche di allevamento migliori per garantirne l’eccellenza. Sempre nel pomeriggio, il campo di equitazione accoglierà uno spettacolo equestre organizzato dall’Asd Spettacoli Equestri di Maria Purità, che vedrà protagonisti cavalli di razze selezionate in performance di addestramento e abilità. Per i focus di approfondimento alle 11,30, nella sala convegni, si terrà l’incontro su “Biosicurezza e farmacovigilanza negli allevamenti” per approfondire temi di grande attualità come la sicurezza sanitaria nelle stalle. Nonostante il cambio di sede dovuto ai lavori al Foro Boario, la nuova location di contrada Gilestra è pronta a ospitare la fiera con una struttura funzionale e spaziosa, capace di accogliere espositori e visitatori in un ambiente moderno e accessibile. Per informazioni ulteriori è possibile seguire i canali social della manifestazione.

© Riproduzione riservata