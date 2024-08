L’ASP di Ragusa presente alla seconda edizione del “Vittoria Comics & Games” con l’ambulatorio antibullismi

L’ASP di Ragusa parteciperà alla seconda edizione del “Vittoria Comics & Games”, un evento dedicato al mondo dei fumetti, dei videogiochi e della cultura pop, che si terrà dal 6 all’8 settembre presso il Polo Fieristico di Vittoria. Questa presenza offre all’Azienda Sanitaria Provinciale un’importante opportunità di dialogo con i giovani, concentrandosi sull’uso dei videogiochi nella vita quotidiana, con l’obiettivo di prevenire devianze come il cyberbullismo.

Il dottor Giuseppe Raffa, responsabile dell’ambulatorio antibullismo dell’ASP di Ragusa, insieme a volontari del Servizio Civile, distribuirà un questionario online ai partecipanti per analizzare le loro abitudini e consumi legati ai videogames. Questo questionario servirà come base per future ricerche e approfondimenti sulle dinamiche del rapporto tra i giovani e i videogiochi.

Raffa sottolinea l’importanza di comprendere l’influenza dei videogiochi sui giovani, evidenziando sia i potenziali rischi di dipendenza, ansia e depressione, sia i benefici che i giochi elettronici possono offrire, come il miglioramento delle capacità cognitive e l’apprendimento. Egli sottolinea inoltre che, data la diffusione globale dei videogames, con circa 2,6 miliardi di giocatori nel mondo, è fondamentale affrontare la questione con dialogo e comprensione, piuttosto che con divieti.

