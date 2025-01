L’ASP di Ragusa indice procedura di stabilizzazione per 70 infermieri e 42 operatori socio-sanitari

L’ASP di Ragusa ha approvato un’importante delibera per la stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario non dirigenziale, in conformità con la legge 234/2021, art.1, comma 268, lett. b) e successive modifiche.

L’Avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella sezione “Bandi e Concorsi” del sito aziendale (www.asp.rg.it) a partire da venerdì 31 gennaio 2025, offre 142 posti disponibili, così suddivisi: 70 Infermieri, 42 Operatori Socio-Sanitari (OSS), 11 Fisioterapisti, 5 Ostetriche, 4 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, 4 Assistenti Sociali, 2 Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, 1 Logopedista, 1 Infermiere Pediatrico.

Presentazione delle domande

I candidati avranno 15 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per presentare la propria istanza di partecipazione.

