L’asd Ragusa Calcio si prepara alla sfida di domani contro il Real Aversa

L’Asd Ragusa ha preparato con la massima attenzione, anche questa settimana, la sfida di domani, quella che stavolta si terrà sul campo del Real Aversa. Una partita importante, anche perché scontro diretto, un’altra tappa nel percorso verso la salvezza. Gli azzurri sono in serie utile da cinque turni e, da quando c’è stato l’avvicendamento della guida tecnica, risultano essere la migliore difesa di tutto il girone I, con l’auspicio che questo trend possa essere conservato.

“Anche questa settimana – sottolinea l’allenatore, Alessandro Settineri – andiamo a disputare una partita che vale molto perché è uno scontro diretto con una squadra che in casa ha fatto registrare un ottimo ruolino di marcia. Basta vedere le vittorie su Santa Maria del Cilento e sull’Acireale. Si tratta di una compagine che ha avuto una fase in cui sembrava avesse mollato, poi la società si è ricompattata. Stiamo parlando di un ambiente che conosce la categoria e che oggi, alla pari di tante altre realtà, si darà da fare per lottare ai fini del raggiungimento della salvezza. E’ un gruppo relativamente giovane ma di grande valore, con alcuni atleti interessanti”.



“Da parte nostra – continua Settineri – c’è grande consapevolezza sul fatto che possiamo stare in partita con tutti. Con grande umiltà, continuiamo a essere un gruppo che sa che deve fare del lavoro e del sacrificio i cardini fondamentali per il prosieguo. Da un punto di vista tattico, stiamo cercando di trovare il giusto mix rispetto alle precedenti gare dove, in alcuni frangenti, ci sono state delle giocate ormai recepite, codificate e fatte bene mentre in altre qualche cosa ha funzionato meno e in altre ancora si è vista un’ottima fase difensiva. Quindi, stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio e di perfezionare ogni aspetto perché c’è sempre da migliorare fino all’ultimo giorno per raggiungere l’obiettivo. Non bisogna mai esaltarsi troppo né demoralizzarsi troppo.

E’ necessario il giusto equilibrio per raggiungere un obiettivo a lunga gittata. Mi ritrovo un gruppo di ragazzi che ha voglia di sudare la maglia, ha voglia di impegnarsi e ha voglia di difendere questa categoria e di riconquistarla. Domani, sarà importante l’impatto sulla gara: come ho sempre detto, prepariamo le partite per cercare di affrontarle al massimo da un punto di vista delle prestazioni e cercando di concretizzare un risultato positivo ma soprattutto cercando di fare la partita. Domani, lo ribadisco, sarà una delle tante tappe del nostro percorso. Oggi, però, più di sempre da quando sono arrivato, credo che il fatto di compattare l’ambiente, la società, la squadra possa rappresentare una marcia in più e lo sarà sicuramente. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare i tifosi che ci sostengono e che ci stanno vicini durante la settimana e invitare qualche tifoso che si lascia andare a critiche eccessive a starci più vicino perché questi ragazzi debbono essere aiutati incitandoli in quanto, in ogni istante, stanno cercando di dare il meglio di loro. Oggi più di ieri credo fermamente in questo gruppo che vuole sempre di più dare il massimo per il Ragusa”.