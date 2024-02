L’Asd Ragusa Calcio sconfitto dal Canicattì

Durante la prima frazione di gioco, la squadra sembrava controllare la situazione anche dopo aver subito il pareggio. Tuttavia, nella ripresa, ci sono stati errori, un po’ di confusione e nervosismo che hanno portato agli altri gol subiti. Ignoffo riconosce che nella prima parte della partita la sua squadra aveva giocato bene, costruendo situazioni favorevoli, ma nella seconda parte non è riuscita a gestire la manovra come avrebbe dovuto. Il mister ha cercato di apportare cambiamenti tattici per cercare di recuperare la partita, ma i suoi tentativi non sono stati riusciti, compromettendo ogni possibilità di recupero. Ignoffo sottolinea che, purtroppo, queste situazioni possono capitare nel calcio e che la squadra cercherà di ripartire dalle cose positive in vista della prossima sfida contro il Locri che si terrà in casa domenica successiva.