L’Asd Ragusa calcio domani in campo contro Acireale

L’Asd Ragusa calcio torna subito in campo, domani, mercoledì 1° novembre, per l’undicesima giornata di campionato nel girone I di Serie D. Si giocherà alle 18 allo stadio Aci e Galatea di Acireale contro i granata reduci dalla sconfitta fuori casa sul campo del Città di Sant’Agata mentre gli azzurri hanno pareggiato a reti bianche con il Reggio Calabria domenica scorsa allo stadio di contrada Selvaggio.

Tredici i punti per gli acesi contro gli undici del gruppo allenato da mister Giovanni Ignoffo che ieri pomeriggio ha diretto un allenamento mentre questa mattina ha gestito la seduta di rifinitura per cercare di comprendere qual è la migliore formazione da mettere in campo in vista di un match che si annuncia molto ostico. Non ci sarà il solo Maltese, squalificato, dopo il rosso rimediato domenica scorsa. Tutti gli altri elementi sono a disposizione del tecnico anche se bisogna fare i conti con alcune pedine acciaccate.