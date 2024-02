L’Asd Free Ball Ragusa cala il tris: vittoria per Prima Divisione, Under 19 e Under 15

La compagine dell’Asd Free Ball Ragusa ha ottenuto tre vittorie su quattro partite disputate in pochi giorni, nonostante gli infortuni e i mali di stagione che hanno colpito alcuni giocatori.

Nella Prima Divisione, l’Asd Free Ball Ragusa ha ottenuto una vittoria netta per tre set a zero contro la squadra di Vittoria, in una partita combattuta ma condotta con determinazione dagli iblei.

Anche l’Under 19 ha ottenuto un successo chiaro contro Avola, con un risultato di tre set a zero che ha evidenziato la grinta e l’impegno dei giovani giocatori.

Nonostante una trasferta difficile, l’Under 15 è riuscita a battere i Pro Players di Siracusa per tre set a uno, dimostrando il proprio talento e la capacità di affrontare sfide ostiche.

Nel derby contro Modica, l’Under 19 ha subito una sconfitta per tre set a uno, ma ha comunque mostrato un buon livello di gioco nonostante l’avversità.

Il coach Massimiliano Migliore ha sottolineato la combattività e il grande impegno dimostrato dai suoi ragazzi in tutte le partite, nonostante gli ostacoli incontrati. Pur dispiacendosi per la sconfitta contro Modica, ha elogiato la forza e il tasso tecnico degli avversari, mentre ha espresso fiducia nel lavoro della squadra per le prossime sfide.

