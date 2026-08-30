Las Corridas, “dilettanti allo sbaraglio” a Scoglitti. Ecco i premiati

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Quindicesima edizione di Las Corridas, lo spettacolo ideato da Gabriele Nicita e Antonello La Mattina e organizzato dall’associazione Calliope, in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti.

Sul palco, ieri sera, si sono esibiti dieci “dilettanti allo sbaraglio”, cantanti, imitatori, cabarettisti ciascuno alle prese con una proposta artistica di propria produzione.

Al primo posto si sono classificati, ex aequo, due concorrenti: Adriano Fichera, di Santa Venerina, in provincia di Catania e Linda Catalano, di Vittoria. Alessandro Fichera si è esibito con un brano tratto dal musical “Sweeney Todd” e la seconda con un brano – tributo a Nada, con la celebre “Ma che freddo fa’”. Il primo premio (buono sconto da 500 euro per un viaggio di due persone) ) è stato suddiviso in due. Il viaggio dovrà essere organizzato entro novembre 2026.

Il “Premio Simpatia”, decretato in base agli applausi del pubblico è andato ad un duo comico: Giuseppe Nicolosi e Giovanni Girlando, entrambi di Vittoria. I due hanno proposto un ballo comico culturale ispirato a “L’Ape Maia”. Il premio è un orologio con intarsio su legno del logo di LAS Corridas).

Simpaticamente (ma non troppo …) gli organizzatori hanno voluto assegnare un premio anche al più fischiato dal pubblico. Il premio del “più fischiato” è stato assegnato dalla giuria a Vanessa Barbagallo da Santa Venerina, che ha portato sul palco un monologo comico. Vanessa Barbagallo ha vinto una Targa di riconoscimento intarsiata sul legno.

La serata è stata presentata da Gabriele Nicita e Stella Sciacco, con la collaborazione sul palco di Gessica. Folta la presenza di pubblico, che ha affollato piazza Sorelle Arduino per l’ultimo weekend agostano a Scoglitti.

Per tanti, la serata ha coinciso con l’ultimo appuntamento prima delle ferie estive. Da domani per molti riprendono i normali ritmi di lavoro, portando con se’ la musica e le gag comiche proposte dalla serata scoglittiese.

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