L’ala della Virtus esprime rammarico per la sconfitta di Piacenza: “Gara decisa dai dettagli, ma il campionato ci mette subito alla prova”

La sconfitta all’overtime contro la Bakery Piacenza brucia particolarmente per la Virtus Ragusa, soprattutto per l’aver mancato di un soffio la prima vittoria in trasferta. Ugo Simon, protagonista della gara con 27 punti (6/8 nelle triple), 5 rimbalzi e 4 assist, analizza con rammarico la prestazione, ma mantiene fiducia per il futuro: “Perdere di un punto all’overtime brucia, ma domenica avremo l’occasione di rifarci, soprattutto difendendo forte”.

La Virtus Ragusa ha un record di 1-5 in questo avvio di stagione in Serie B Old Wild West, con l’unica vittoria arrivata contro la Civitus Vicenza. La prossima sfida, in programma domenica al PalaPadua contro la Fulgor Omegna, rappresenta una nuova opportunità di riscatto. Simon riconosce la forza di Omegna, che viene da una solida rimonta contro i Blacks Faenza e ha un bilancio di 4 vittorie su 6 partite, ma resta concentrato sugli aspetti da migliorare: “Non è il momento di guardare la classifica, dobbiamo lavorare su noi stessi, e la priorità è difendere meglio”.

A Piacenza, la Virtus ha faticato soprattutto in difesa, concedendo 108 punti agli avversari, con il canestro decisivo di Taddeo negli ultimi secondi. Simon riflette sulle piccole mancanze che hanno influito sull’esito: “Ci è mancato qualcosa in più durante i 45 minuti, non solo nell’overtime. Una difesa migliore, qualche scivolamento in più, una palla vagante conquistata: questi dettagli fanno la differenza”.

La Virtus dovrà anche affrontare la sfida con rotazioni accorciate a causa dell’infortunio muscolare di Ianelli, che complica la gestione degli esterni, mentre si lavora per l’integrazione di Kosic. La partita contro Omegna sarà un test importante per misurare i progressi della squadra.

© Riproduzione riservata