L'aeroporto di Comiso se lo compra definitivamente l'aeroporto di Catania. Su consiglio di Vito Riggio - Ragusa Oggi

L’aeroporto di Comiso se lo compra definitivamente l’aeroporto di Catania. Su consiglio di Vito Riggio

La Sac, attraverso la controllata Intersac, acquisirà la maggioranza (65%) delle quote della Soaco, la società di gestione dell’aeroporto di Comiso, mentre il 35% resterà al Comune di Comiso. Lo ha rivelato il quotidiano La Sicilia nei giorni scorsi con un articolo di Tony Zermo. Sarebbe questa la decisione scaturita da un vertice che si è tenuto nel salone delle riunioni dell’aeroporto di Fontanarossa. Era presente il consiglio di amministrazione della Sac, a partire dal socio di maggioranza Pietro Agen in quanto presidente delle Camere di commercio riunite Catania-Siracusa-Ragusa, e il management della Sac, il presidente della Sac Daniela Baglieri e l’amministratore delegato Nico Torrisi. Oltre a loro l’ex presidente dell’Enac e attuale consulente ufficiale del governatore Musumeci, Vito Riggio.

Gli argomenti di rilievo tra i soci della Sac e Vito Riggio sono stati sostanzialmente due. Su Comiso i commissari liquidatori di Intersac sono già in trattative avanzate con i commissari liquidatori del socio privato della Soaco, Mario Ciancio, per la cessione delle quote di pertinenza.

«La Sac non interviene sul momento – spiega Riggio -, è una trattativa che si svolge tra commissari liquidatori. E quando l’intesa sarà formalizzata avverrà l’acquisizione da parte della Sac secondo le procedure. Quanto all’utilizzo dell’ex base Nato dipenderà da chi intende intervenire per fare cosa: un’università del Mediterraneo, una città della salute eccetera, tenendo presente che comunque l’aeroporto civile necessita di un allargamento per costituire una valida alternativa in caso di emergenza.

Il secondo argomento di rilievo è stato la cessione a privati della maggioranza delle quote della Sac e dunque dell’aeroporto di Catania, tenendo un 30% in mano agli Enti territoriali. Agen è stato chiaro nel confermare la volontà di procedere alla cessione di una quota di maggioranza in modo da agevolare l’ingresso di privati industriali.