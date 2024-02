L’aeroporto di Comiso avrà un ufficio merci

L’aeroporto di Comiso si doterà di un ufficio merci. Chi dovrà spedire delle merci nei Paesi serviti dalle rotte attuali potrà farlo a partire dalla seconda metà del prossimo anno. Da Comiso potrebbero partire le merci agricole di pregio, alcune delle quali oggi richieste nei grandi mercati internazionali, i prodotti d’eccellenza della Sicilia ricca di Dop, Igp, prodotti tipici, tutti molto richiesti .

Il nuovo ufficio merci sorgerà in una parte dell’area oggi destinata ai parcheggi delle auto. Il comune sta espletando, in questi giorni, la gara per la realizzazione dell’opera. L’importo a base d’asta è di 1.659.000 euro. Sono tre le imprese che hanno presentato un’offerta per la gara: una è stata esclusa per mancanza della documentazione necessaria. Le due rimaste in gara sono entrambe due imprese iblee, una di Ragusa, la seconda di Vittoria. Per una delle tre è stata richiesta l’integrazione di alcuni documenti. L’aggiudicazione, comunque, dovrà avvenire entro la fine del mese.

I lavori potrebbero partire già in estate. La ditta che si aggiudicherà la gara avrà tre mesi di tempo per la realizzazione del progetto, un anno per la conclusione dei lavori.

Il progetto prevede la realizzazione della parte edile, cioè dell’edificio che ospiterà l’ufficio merci, ma anche l’implementazione di tutte le attrezzature necessarie, a partire dalle apparecchiature radiogene che servono per i controlli dei passeggeri e dei bagagli nei gate degli aeroporti. Di fatto, l’ufficio funzionerà come un vero e proprio “varco” verso la pista e in direzione degli aerei perché le merci saranno imbarcate nella stiva e dovrà quindi essere dotato di tutta la logistica necessaria.

L’obiettivo del “Pio La Torre” è il progetto cargo

Nel frattempo, si lavora per la realizzazione del progetto cargo. Il “Pio La Torre” è l’unico aeroporto siciliano che può realizzare una piattaforma per il cargo e il presidente della regione, Renato Schifani, sin dal suo insediamento, ha ribadito la sua volontà di realizzare il cargo a Comiso. Un obiettivo che potrebbe diventare importante per lo scalo di Comiso, che permetterebbe l’attivazione di voli interamente destinati al trasporto delle merci (che solitamente viaggiano nelle ore notturne, usufruendo gli slot non utilizzati per il trasporto dei passeggeri.

Il bilancio 2023 preoccupa: più rotte, meno passeggeri

Intanto, l’aeroporto di Comiso ha chiuso il 2023 con un calo nel numero dei passeggeri. Il numero dei voli è aumentato, ma il tasso di riempimento è basso. Non accadeva così nei primi anni dell’aeroporto, poco dopo l’inaugurazione di maggio 2013.

Nel 2023 ci sono stati 3485 movimenti: erano stati 3.320 del 2022. La crescita è del 5 per cento. Di contro, il numero dei passeggeri è calato, I passeggeri sono stati 303.414 mentre erano stati 364.735 nel 2022. Per di più, Comiso ha avuto tra luglio ed agosto 2022 un incremento inusuale dei passeggeri dovuto all’emergenza dell’incendio scoppiato nell’aerostazione di Catania. Senza quei passeggeri i numeri sarebbero stati ancora inferiori.

Di certo, quindi, qualcosa è cambiato nell’aeroporto: meno attrattivo, forse anche per le tariffe molto competitive adottate a Catania, o forse per le difficoltà di collegamenti per chi dovrebbe scegliere di partire da Comiso ma deve raggiungerlo percorrendo tratti viari infelici e, molto spesso, senza l’ausilio e la possibilità di mezzi pubblici. Un solo tratto di strada è stato realizzato dall’ex provincia regionale di Ragusa, ma esso copre solo un piccolo tratto di strada e le altre opere sono ancora da realizzare. Tutto questo mentre l’aeroporto vive il suo undicesimo anno di vita.

Attualmente a Comiso sono attivi voli per Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, di Aeroitalia. Pisa e Bologna erano attivi fino a Natale, poi sono stati sospesi. Ripartiranno a breve. Ci sono poi le rotte di Easyjet per Napoli e Milano Malpensa. Transavia vola per Parigi una volta la settimana. Volotea ha attivato le rotte per bari, Torino e Verona, con cadenza settimanale. In estate sono previste anche le rotte charter per Verona, Milano Malpensa e Varsavia.

© Riproduzione riservata