L’aeroporto di Catania e di Comiso fanno una fusione: nascerà il sistema aeroportuale della Sicilia orientale

Era nell’aria e ora è arrivata la conferma: domani, 21 gennaio, sarà presentato ufficialmente al palaregione di Catania il progetto di fusione tra gli scali di Catania e Comiso per dare vita al Sistema aeroportuale della Sicilia orientale.

Il Pio La Torre, dunque, diventerà un’unica realtà con il Fontanarossa di Catania. Sac, d’altra parte, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, è azionista di maggioranza della Soaco, la società che gestisce l’aeroporto di Comiso.

Ad anticipare questo evento era stato l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, a Repubblica. Si tratta di un percorso che porterà alla privatizzazione degli scali. Nello specifico, Torrisi aveva dichiarato a Repubblica: “Entro la primavera perfezioneremo la fusione e il Comune di Comiso vedrà salvaguardata una sua partecipazione azionaria, come avviene in Sac per quello di Catania”.

© Riproduzione riservata