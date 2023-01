L’aeronautica militare trasporta d’urgenza un bambino in ospedale a Taormina. Era a bordo di una imbarcazione di migranti ribaltatasi in mare.

Il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di nazionalità camerunense gravemente malato è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre (RCC) dell’Aeronautica Militare. Il volo d’emergenza è stato richiesto dalla Prefettura di Trapani dopo che le condizioni del bambino, ricoverato a Palermo, si erano aggravate a seguito del ribaltamento in mare dell’imbarcazione sulla quale si trovava, insieme alla famiglia, diretta verso le coste siciliane dall’Africa. Il volo è decollato dall’aeroporto di Trapani e ha atterrato a Taormina, dove il bambino è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Pediatrico San Vincenzo per le cure necessarie. L’aeromobile militare ha poi fatto ritorno all’aeroporto di Trapani per riprendere il servizio di pronto intervento. L’Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di Volo, è sempre pronta a decollare in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione meteorologica per garantire trasporti urgenti di persone in pericolo di vita, organi e equipaggi medici per trapianti. Il 85° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che garantisce la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, nonché attività di pubblica utilità come la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza e il soccorso di traumatizzati gravi, anche in condizioni meteorologiche difficili. Ci sono centinaia di ore di volo effettuate ogni anno per questo tipo di interventi anche dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

