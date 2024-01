Ladro acrobata tenta di fuggire dai tetti: arrestato a Vittoria

Ha tentato di fuggire dal balcone e poi attraverso i tetti delle abitazioni adiacenti ma la polizia lo ha bloccato. Un uomo è stato arrestato per furto aggravato dalla polizia di Vittoria. In seguito ad una segnalazione, gli agenti sono arrivati nel luogo segnalato e sono riusciti a bloccare il ladro mentre tentava di fuggire attraverso una canaletta di scolo delle acque piovane.

ARRESTATO UN PREGIUDICATO



L’uomo, un trentenne noto pregiudicato locale con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato perquisito e trovato in possesso della refurtiva nascosta in un marsupio: aveva con sé diversi gioielli. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori monili e oggetti presumibilmente sottratti in altri furti commessi dal pregiudicato.

Il trentenne è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato. Il proprietario della casa ha riconosciuto la refurtiva di sua proprietà e gli è stata restituita.

Foto: repertorio