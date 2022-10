Ladro acrobata nasconde refurtiva nel trolley. Denunciato dai Carabinieri a Vittoria

Gli accertamenti nell’immediatezza permettevano di rintracciare una parrucchiera vittoriese che, nei giorni scorsi, aveva subìto un furto nel suo salone proprio di tali attrezzature; i militari hanno così provveduto a restituirle il maltolto mentre, la restante refurtiva, è tutt’ora in fase di approfondimenti per reperire i proprietari.

L’uomo pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il tentato furto in abitazione e la refurtiva che trasportava nel trolley è stata sequestrata in attesa di essere restituita.