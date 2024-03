Laboratori per bambini. Tanit in campo per mantenere via la tradizione della Cavalcata di San Giuseppe

Dopo il successo dello scorso anno, l’esperienza si ripete. Ancora una volta saranno i componenti dell’associazione Tanit a trasmettere il concetto della Cavalcata in onore della festa di San Giuseppe ed a fare conoscere il quartiere tardomedievale di San Giuseppe. I laboratori, aperti ai ragazzi, si tengono in collaborazione con l’Associazione culturale Gli Amici di Giorgione e la Parrocchia di San Giuseppe. Denominato “La Cavalcata dei Bambini”, il progetto mira a mantenere viva fra i ragazzi ed i giovani la tradizione della Cavalcata di San Giuseppe toccando gli aspetti religiosi, storici e folkloristici non tralasciando di fare conoscere la chiesa dedicata al Santo Patriarca nel suo grande valore artistico fra stucchi, dipinti ed opere d’arte. Ai bambini verranno spiegate le modalità per la realizzazione delle bardature dei cavalli rappresentate da variopinti mantelli infiorati realizzati con violaciocche.

I laboratori si terranno in quattro giornate, dall’11 al 15 marzo e sono aperti alla partecipazione degli alunni della scuola elementare e dell’ultimo anno della materna.

In programma il16 marzo, giorno in cui si tiene la Cavalcata di San Giuseppe 2024, la visita dei quartieri Altobello e San Giuseppe con accompagnatori le guide di Tanit Scicli. Partenza alle 10.30, con raduno alle 10 in Piazza Italia di fronte la Chiesa Madre. Saranno visitati Palazzo Terranova-Cannariati, la chiesa rupestre del Calvario e la cappella seicentesca della Madonna della Grazia.

