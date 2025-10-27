“La Zuppa della Bontà” arriva anche a Ragusa: Progetto Arca in piazza per offrire pasti caldi ai più fragili

Ritorna anche quest’anno “La Zuppa della Bontà”, l’iniziativa solidale promossa da Fondazione Progetto Arca per sostenere le persone senza dimora e in difficoltà economica durante l’inverno.

Dal 7 al 9 novembre, i volontari della Fondazione saranno presenti nelle piazze di Milano, Torino, Padova, Genova, Roma, Napoli, Bari e Ragusa, per sensibilizzare i cittadini sul tema della povertà e raccogliere fondi per offrire pasti caldi e sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.

A Ragusa, i volontari saranno presenti venerdì 7 e sabato 8 novembre sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista, dalle 10.30 alle 19.00.

Un gesto semplice per un aiuto concreto

Chi vorrà contribuire all’iniziativa potrà ricevere, con una donazione minima di 5 euro, una confezione di Zuppa della Bontà, disponibile in tre varianti tutte biologiche e provenienti dal mercato equo e solidale: zuppa della Salute, zuppa della Tradizione, zuppa di Farro e Lenticchie.

Il ricavato sarà destinato alle attività di assistenza in strada e alla distribuzione di pasti caldi nelle città coinvolte.

Come sostenere l’iniziativa anche da casa

Chi non potrà partecipare di persona potrà comunque contribuire al progetto, donando online sul sito ufficiale: https://www.retedeldono.it/la-zuppa-della-bonta-2025

