La ZTL e due nuovi parcheggi: Scoglitti si prepara alla prossima estate

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Scoglitti potrebbe avere la ZTL. La Zona a Traffico Limitato, nel periodo estyvo, è una delle soluzioni possibili per risolvere l’annoso problema dei parcheggi nella frazione balneare che durante i due mesi centrati dell’estate raggiunge il picco di 30/35.000 abitanti.

La Zona a Traffico Limitato impedirebbe l’ingresso delle auto in alcune vie del centro storico, garantendo serenità e una migliore viabilità. Il progetto però deve essere autorizzato dal Ministero dell’Interno. Non sarà quindi attuabile per questa estate.

Resta il problema dei parcheggi, insufficienti per una frazione piccola, dove vi sono solo quattro piazze e solo una tra queste utilizzabile in parte come parcheggio.

L’amministrazione comunale ha individuato due nuovi parcheggi nella zona di contrada Lucarella, alla periferia dell’abitato e ha confermato i due già utilizzati lo scorso anno. Questo potrebbe consentire di aumentare il numero dei posti auto disponibili.

I parcheggi però sono lontani dalla zona della Riviera e dal centro storico che ospita la maggior parte degli eventi. Per questo, è allo studio il progetto di un bus navetta che dovrebbe collegare oil parcheggio dello stadio, con il centro storico e le due riviere, Riviera Lanterna e Riviera Gela e la Riviera di Cammarana.

Tutti i progetti sono approdati in Commissione Affari Generali e discussi alla presenza dell’0assessore Salvatore Avola e del comandante della Polizia municipale, Filippo Pancrazi.

Tra i consiglieri presenti anche Agata Iaquez, eletta nel Pd, ma poi transitata all’opposizione, unica consigliera originaria della frazione. “ I lavori si sono svolti in un clima di confronto costruttivo – spiega Iaquez – Noi consiglieri presenti abbiamo avanzato diversi suggerimenti e proposte migliorative sui temi trattati, che sono stati accolti favorevolmente e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli uffici e dell’amministrazione. Un contributo importante per individuare soluzioni sempre più efficaci e rispondenti alle esigenze della comunità.

Il confronto costruttivo conferma l’impegno nel trovare soluzioni concrete per migliorare la mobilità, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, contribuendo alla valorizzazione di Scoglitti e alla qualità dell’accoglienza turistica”

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