La zia della bambina uccisa dalla madre, dopo finto rapimento: “Tutto accade per un motivo. Magari avrebbe sofferto in futuro”. L’intervista che fa discutere. VIDEO

“Non immaginavamo che sarebbe successa una cosa del genere. Io ho sempre pensato in negativo nella mia vita, sono sempre stata pessimista, ho sempre pensato male. Ho scritto un messaggio ad una mia amica volendo pensare in positivo, che i pensieri positivi abbiano un senso, io ci ho sperato fino alla fine. Vorrei continuare a farlo. Io pero’ penso che tutto accada per un motivo. Magari crescendo questa bambina avrebbe sofferto, a causa dei genitori separati, oppure magari sarebbe successo dopo”. Sono queste le prime dichiarazioni a caldo di Martina Vanessa Del Pozzo, la zia della bambina uccisa dalla madre a Catania. La Del Pozzo è la sorella del padre che è separato dalla sua ormai ex compagna, la madre che ha confessato l’omicidio. Un’intervista che sta suscitando reazioni sui social.

La madre come era? Chiedono i giornalisti presenti tra cui VideoMediterraneo e Catania Today, e lei risponde: “E’ una persona strana, aveva attimi strani, come quando quando litigava con mio fratello una volta l’ha spinta”.

GUARDA IL VIDEO DA CATANIA TODAY

LEGGI ANCHE

© Riproduzione riservata