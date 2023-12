La Volley Modica torna al lavoro, domenica trasferta a Macerata in casa della capolista

La squadra dell’Avimecc Volley Modica sta affrontando un momento di crescita significativa nel campionato di serie A3, dimostrando miglioramenti sia individuali che di squadra. Dopo il recente successo ottenuto contro la Just British Bari, il team si prepara per affrontare una trasferta impegnativa al “Forum” di Macerata contro la squadra di vertice del girone Blu.

La vittoria ottenuta contro Bari non solo ha aiutato a rafforzare la posizione della squadra in classifica, attualmente al quinto posto, ma ha anche contribuito a ricostruire il morale e l’entusiasmo dopo la sconfitta precedente contro Fano. Ora, però, l’attenzione è rivolta totalmente alla sfida contro Macerata, una squadra considerata di alto livello nel campionato.

Il coach Enzo Distefano ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta contro Bari, sottolineando l’importanza non solo del risultato, ma anche della prestazione offerta dalla squadra. Ora l’obiettivo è concentrarsi esclusivamente sulla preparazione per l’incontro con Macerata, una trasferta che si preannuncia complessa.

Distefano si mostra fiducioso nel lavoro svolto finora dalla squadra e afferma che la chiave per affrontare al meglio questa sfida sarà continuare a lavorare duramente come hanno fatto fino a questo momento. Alla fine, sarà il campo a giudicare l’impegno e la preparazione della squadra, ma l’allenatore è ottimista e si affida alla determinazione e alla dedizione del gruppo per ottenere il miglior risultato possibile.