La Volley Modica torna a lavoro, il 2 aprile al “PalaRizza” gara1 play off con Fano

L’Avimecc Volley Modica inizia oggi la preparazione per la fase playoff del campionato di serie A3 di pallavolo. Dopo due giorni di riposo, i ragazzi di Enzo Distefano tornano in palestra per prepararsi alla difficile sfida contro la Smartsystem Fano, in programma martedì 2 aprile al “PalaRizza” alle 20, per gara 1 del primo turno playoff.

La squadra è consapevole della forza della Smartsystem Fano, classificatasi al secondo posto in regular season dietro a Macerata. Tuttavia, nessuno vuole sentirsi battuto in partenza. Tutti sono determinati a giocare al meglio delle proprie capacità e a mettere in discussione i pronostici.

Anche se la sfida sarà impegnativa, nella pallavolo e nello sport in generale nulla è scontato. Ogni partita va giocata sul campo e i pronostici possono essere ribaltati.

L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali per affrontare questo momento cruciale della stagione. La squadra, composta da giovani con ampi margini di miglioramento, e lo staff tecnico professionale e competente, sono pronti a dare il massimo.

Si spera che martedì al “PalaRizza” ci sia una grande affluenza di pubblico per sostenere la squadra e per vivere una serata di grande pallavolo, ricca di emozioni e colpi di scena.

© Riproduzione riservata