La Volley Modica si presenta alla città

Nella sala conferenze del Modica Boutique Hotel, l’Avimecc Volley Modica ha organizzato una serata informale, caratterizzata dalla cordialità, per presentarsi alla Città, agli sponsor e alla stampa. Durante l’evento, il presidente Ezio Aprile, il Direttore Generale Luca Leocata e il tecnico Enzo Distefano hanno illustrato i programmi e gli obiettivi per la quinta stagione consecutiva in Serie A3 del sestetto modicano.

Il team avrà l’onore e l’onere di rappresentare non solo la città di Modica ma l’intera Sicilia in un campionato di alto livello come la Terza Serie. Durante la presentazione, oltre allo staff dirigenziale che supporterà l’Avimecc Volley Modica durante la stagione, sono stati presenti anche i giovani del settore giovanile, che da sempre rappresentano un punto di orgoglio per la società biancoazzurra.

Il presidente Ezio Aprile ha sottolineato l’importanza di questa quinta stagione in Serie A3 e l’obiettivo di migliorare le prestazioni rispetto all’anno precedente. Ha evidenziato l’importanza di portare il nome della città di Modica in alto e di regalare soddisfazioni ai sostenitori e ai tifosi che sono invitati a seguire le partite al “PalaRizza”.

Il Direttore Generale Luca Leocata ha ringraziato gli sponsor che supportano il progetto dell’Avimecc Volley Modica, sottolineando l’importanza del loro contributo per affrontare una stagione competitiva come quella in Serie A3. Ha anche evidenziato l’obiettivo di far divertire il pubblico e ha invitato i tifosi a sostenere la squadra.

Il tecnico Enzo Distefano ha parlato dell’aspetto tecnico del campionato di Serie A3, sottolineando la difficoltà crescente ogni anno. Ha ringraziato la società per aver costruito un gruppo competitivo e ha espresso la volontà di prepararsi al meglio per affrontare le sfide.

La serata è proseguita con l’evento A-Roster presso la piscina della struttura, dove i presenti hanno potuto conoscere da vicino i giocatori che difenderanno i colori di Modica in Serie A3, in un’atmosfera conviviale e di condivisione tra amici, sottolineando l’importanza del sostegno di tutta la città per la squadra.