La Volley Modica si prepara alla trasferta di Sabaudia

L’Avimecc Volley Modica inizia la settimana di preparazione in vista di due trasferte consecutive. La prima sarà un anticipo sabato alle 16 contro la Plus Volleyball al “PalaVitaletti” di Sabaudia. Domenica pomeriggio, l’Avimecc ha ottenuto la sua prima vittoria piena della stagione contro Lecce, un avversario considerato tosto. La squadra modicana ha dimostrato grande determinazione e capacità di reagire nei momenti difficili, riuscendo a recuperare uno svantaggio di sei punti nel primo set e vincendolo in extremis.

Il coach, Enzo Distefano, ha elogiato la squadra per il merito e la dedizione dimostrati nella vittoria contro Lecce, sottolineando l’importanza dell’approccio immediato alla partita e la capacità di recuperare punti cruciali. Ora, il team si prepara per la trasferta a Sabaudia, dove affronteranno una squadra motivata che cerca di sfruttare il fattore campo per risalire in classifica. La squadra modicana cerca di continuare sulla scia della buona prestazione e del risultato positivo ottenuti in precedenza, guadagnando fiducia e convinzione nelle proprie capacità.