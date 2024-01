La Volley Modica si prepara alla sfida contro il Lecce

L’Avimecc Volley Modica si prepara per la difficile trasferta contro la Aurispa Del Car Lecce, dopo la rocambolesca sconfitta contro Napoli al tie-break. La squadra è attualmente al sesto posto in classifica e cerca di riprendersi dopo le ultime due sconfitte al quinto set contro San Giustino e Napoli.

La sconfitta contro Napoli ha lasciato amarezza in casa biancoazzurra, ma l’obiettivo è continuare a lottare per posizionarsi bene in zona play-off. Il capitano Riccardo Capelli sottolinea l’importanza della trasferta a Lecce e la necessità di dimostrare il valore della squadra. Lecce è descritta come una squadra ben attrezzata, e la partita si preannuncia difficile, soprattutto considerando il sostegno caloroso del pubblico locale.

Il coach Enzo Distefano commenta le due sconfitte al tie-break e sottolinea l’importanza di imparare dalle esperienze passate. La squadra ha lavorato duramente in settimana e si prepara mentalmente per affrontare una trasferta ostica. L’obiettivo è affrontare la partita con determinazione e portare a casa punti importanti. La squadra si aspetta un Lecce agguerrito, ma è pronta a giocarsela a viso aperto.