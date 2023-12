La Volley Modica si prepara alla sfida contro il Bari

L’Avimecc Volley Modica sta affrontando il momento successivo alla sconfitta subita contro Fano, considerata senza drammi. Nel turno infrasettimanale di questa settimana, la squadra osserverà il turno di riposo imposto dal calendario del girone Blu del campionato di serie A3.

Nonostante la pausa dalla competizione ufficiale, i giocatori sotto la guida di coach Enzo Distefano rientreranno in palestra da oggi per preparare l’incontro successivo contro la Just British Bari, programmato per domenica pomeriggio al “PalaRizza” alle 18.

Questa settimana sarà fondamentale per i giocatori, che avranno l’opportunità di prepararsi al meglio per affrontare la sfida contro la formazione pugliese.

Nonostante la sconfitta contro Fano, la squadra non ha subito un colpo al morale. Anche se hanno perso, hanno giocato una buona partita contro una delle squadre forti del girone Meridionale del campionato di Terza Serie.

Il commento di coach Enzo Distefano sulla partita contro Fano riflette la consapevolezza della difficoltà dell’incontro. Ha menzionato che Fano è una squadra attrezzata, con giocatori di valore e allenati da un’icona della pallavolo italiana come Paolo Tofoli. Ha inoltre riconosciuto che il suo team ha avuto difficoltà nell’approccio alla gara, soprattutto nel primo set, ma ha mostrato di essere più concentrato e reattivo nei successivi.

Distefano ha elogiato l’atteggiamento e lo spirito di squadra dei suoi giocatori, sottolineando che non c’è nulla da rimproverare loro nonostante la sconfitta. Ha evidenziato che ora è il momento di tornare in palestra, ancora più determinati, per prepararsi al meglio per l’incontro contro Bari, che prevede di essere un test impegnativo.

Inoltre, la squadra avrà un’occasione domani mattina di interagire con gli alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”, dove ci sarà una dimostrazione di volley giocato. Questo incontro segue un precedente incontro incentrato sul fair play e il rispetto dell’avversario, sia in campo che al di fuori.