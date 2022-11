La Volley Modica si prepara al match con Aversa, il DG Leocata: “Resettiamo tutto e ricominciamo”

E’ iniziata oggi, per l’Avimecc Volley Modica, la settimana di preparazione al secondo match casalingo consecutivo che domenica vedrà i ragazzi di coach Giancarlo D’Amico ospitare al “PalaRizza” i campani del Wow Green House Aversa valido per l’ottava giornata del campionato di serie A3.

I biancoazzurri della Contea sono reduci da due sconfitte consecutive arrivate dopo due prestazioni poco convincenti. Ora per il sestetto modicano c’è da ricompattarsi e tornare a esprimere la pallavolo fatta vedere nelle prime giornate con formazioni accreditate al salto di serie con le quali Raso e compagni hanno giocato alla pari.

Nessun dramma in casa biancoazzurra, ma è chiaro che da un sestetto che non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità è lecito aspettarsi qualcosa in più, soprattutto in termini di prestazioni.

“Si dovrebbe entrare nella testa dei ragazzi – spiega il Direttore Generale dell’Avimecc Volley Modica, Luca Leocata – le ultime tre gare con Sabaudia, Lecce e Roma non sono state all’altezza della qualità del gruppo ed è chiaro che, senza fare nessun dramma è un campanello d’allarme. La squadra gioca bene per una parte della partita, ma poi un blocco che credo sia soprattutto di natura mentale, fa “spegnere” la luce e non ci permette di chiudere i set. Chiaro – continua – che contro Roma, domenica scorsa dopo la sconfitta di Lecce, come dirigenza ci aspettavamo una reazione che purtroppo non c’è stata e questo ci ha fatto rimanere male, ma proprio in questi frangenti, dobbiamo fare quadrato attorno alla squadra e stare vicini al gruppo nel quale noi crediamo ciecamente. Questa è una squadra giovane e gli alti e bassi durante la stagione erano stati messi in preventivo, ma ora c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare ancora di più per cercare di ritrovare la forza mentale e il fattore psicologico che abbiamo avuto nelle prime giornate. Domenica con Aversa -conclude Luca Leocata – sarà un match duro contro una formazione che punta al salto di categoria e che arriverà al “PalaRizza” per riscattare la sconfitta con Farmitalia, noi dobbiamo resettare tutto e tornare la squadra che abbiamo dimostrato di essere a inizio stagione, una squadra che deve lottare su ogni pallone e non arrendersi fino all’ultimo punto dell’ultimo set, poi sei i nostri avversari dimostreranno di essere più forti saremo i primi ad applaudirli”.