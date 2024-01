La Volley Modica si gode il successo di Lecce, coach Distefano: “Bravi tutti, ma ora testa a Sabaudia”

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Lecce, l’Avimecc Volley Modica è tornato a prepararsi con entusiasmo per il prossimo match contro la Plus Volleyball Sabaudia. La squadra è consapevole dell’importanza dei due incontri casalinghi consecutivi che potrebbero influenzare positivamente la classifica.

Il coach Enzo Distefano ha elogiato la reazione della squadra contro il Lecce, evidenziando la determinazione e l’aggressività soprattutto nelle battute. Ora, l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione per affrontare la Sabaudia, nonostante la posizione in classifica della squadra avversaria. Il coach sottolinea l’importanza di prendere un match alla volta e di sfruttare il fattore campo per ottenere risultati positivi.

© Riproduzione riservata