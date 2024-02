La Volley Modica ospita Sabaudia

L’Avimecc Volley Modica, reduce dal meritato successo in trasferta contro la Del Car Lecce, si prepara per un doppio confronto casalingo che potrebbe influenzare positivamente la classifica del campionato di serie A3. Il primo match si terrà al “PalaRizza” contro la Plus Volleyball Sabaudia, squadra laziale attualmente nella terzultima posizione in classifica ma in crescita, capace di ottenere punti anche contro avversari di alto livello nel girone Blu.

Il coach Enzo Distefano sta lavorando attentamente per preparare la sfida, consapevole che in Terza Serie ogni partita è un’opportunità e nessuna va data per scontata. Dopo la vittoria a Lecce, il morale della squadra è alto, ma Distefano sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione, considerando che Sabaudia è una squadra in crescita con buone individualità in diversi reparti.

Il tecnico sottolinea che ogni partita in questo campionato è insidiosa, e quindi l’approccio alla partita con Sabaudia deve essere fatto con la massima determinazione. La presenza del pubblico è vista come un elemento determinante nelle gare casalinghe, e Distefano spera che possa dare una mano alla squadra anche in questa occasione.

Anche i giocatori dell’Avimecc Volley Modica sono consapevoli delle sfide che Sabaudia presenterà, ma la voglia di sfruttare il momento positivo e di giocare al meglio davanti al proprio pubblico è un motivo in più per cercare la vittoria e continuare a migliorare in classifica.

Il giocatore Paolo Cascio riconosce la crescita di Sabaudia rispetto all’inizio della stagione e sottolinea l’importanza di partire con la giusta aggressività, soprattutto in battuta. La vittoria contro Lecce ha sollevato il morale della squadra, e l’obiettivo è ora confermare la posizione in classifica e puntare ai play-off, cercando di arrivare il più avanti possibile nella competizione.

