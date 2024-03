La Volley Modica matematicamente ai play off, la sfida di Palmi sarà ininfluente

Nonostante la sconfitta casalinga contro la capolista Banca Macerata, l’Avimecc Volley Modica ha raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio stagione e si qualifica per i playoff del campionato di Terza Serie. La squadra di coach Enzo Distefano ha dimostrato di essere pronta per affrontare la prossima fase del campionato.

La prossima partita, in trasferta contro la Omifer Palmi, non avrà un’influenza significativa sulla classifica del Modica, ma servirà come prova generale per prepararsi alla seconda fase del campionato, dove tutto sarà possibile.

Riccardo Capelli, uno dei giocatori, commenta la sconfitta contro Macerata riconoscendo la forza degli avversari ma sottolineando anche gli aspetti positivi del gioco della propria squadra. Ora l’attenzione è rivolta alla trasferta a Palmi, ma con la consapevolezza di essere già qualificati per i playoff. Capelli sottolinea l’importanza di allenarsi con determinazione e entusiasmo per arrivare nella migliore forma possibile agli spareggi, dove ogni cosa può accadere visto che si ricomincerà da zero.

