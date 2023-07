La Volley Modica completa lo staff tecnico con Giovanni Aprile

È con grande entusiasmo che la dirigenza dell’Avimecc Volley Modica, guidata dal presidente Ezio Aprile, ha deciso di confermare il fisioterapista Giovanni Aprile come parte integrante dello staff tecnico anche per la prossima stagione. Giovanni Aprile è stato una figura professionale di grande valore nel corso degli anni, dimostrando dedizione e passione nel prendersi cura degli atleti biancoazzurri e aiutandoli a mantenere un alto livello di forma fisica, nonché a recuperare rapidamente da eventuali infortuni.

Giovanni Aprile si è espresso con gratitudine e felicità per il rinnovo della fiducia da parte dell’Avimecc Volley Modica. Ha evidenziato l’ottima sinergia instaurata con l’intero team e ha sottolineato che lavorare al fianco del coach Enzo Di Stefano, una persona stimata, rappresenta un ulteriore motivo per continuare a crescere insieme.

Durante la sua collaborazione con la squadra, Giovanni Aprile e il suo staff hanno affrontato diverse sfide e sono riusciti a preservare l’orgoglio della Volley Modica, lavorando come un vero e proprio team. Il fisioterapista ha espresso la sua gratitudine alla dirigenza per aver sposato appieno i servizi offerti dal suo centro Manu Medica. Oltre alla fisioterapia e all’osteopatia, il centro sarà il punto di riferimento per la massoterapia, il pilates clinico e la nutrizione sportiva degli atleti dell’Avimecc Volley Modica.

Giovanni Aprile e il suo team si impegneranno costantemente per prevenire, curare e ottimizzare le performance degli atleti, continuando a offrire il massimo supporto possibile. La dirigenza e gli atleti si mostrano entusiasti per la conferma di Giovanni Aprile e si augurano una stagione di successo lavorando insieme per raggiungere i propri obiettivi nella serie A3 di pallavolo.