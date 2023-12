La Volley Modica chiude il 2023 sul campo della Rinascita Lagonegro

Il prossimo incontro dell’Avimecc Volley Modica contro la Rinascita Lagonegro è molto atteso, essendo la prima partita del girone di ritorno nel campionato di serie A3. Dopo la recente sconfitta con Palmi, la squadra di Modica è determinata a riscattarsi e a mostrare il proprio vero potenziale sul campo.

Il coach Enzo Distefano è consapevole delle sfide che la squadra dovrà affrontare durante questa trasferta difficile ma si mostra ottimista riguardo alle capacità e alle qualità dei suoi giocatori. L’obiettivo principale è concentrarsi sul gioco di squadra e sfruttare i punti di forza per ottenere un risultato positivo. Distefano sottolinea l’importanza di concentrarsi sul presente, dimenticando ciò che è successo nel girone di andata e focalizzandosi sul futuro, cercando di chiudere l’anno solare con una prestazione soddisfacente.

Il capitano della squadra, Stefano Chillemi, è anch’egli motivato e incoraggia i suoi compagni a mettere da parte le prestazioni passate, concentrarsi sulle qualità del team e affrontare la sfida con determinazione e fiducia. Chillemi sottolinea l’importanza di ritrovare il gioco di squadra che ha caratterizzato le migliori prestazioni della Volley Modica in passato e assicura che la squadra darà il massimo per ottenere una vittoria e chiudere l’anno nel migliore dei modi.

L’obiettivo della squadra è centrare i play-off, e la partita contro Lagonegro rappresenta un punto di partenza cruciale per questo obiettivo. Tutti sono consapevoli dell’importanza di questa partita e della necessità di dare il massimo per ottenere un risultato positivo. La determinazione e la volontà di riscattarsi dopo la sconfitta precedente sono evidenti nelle dichiarazioni del coach e del capitano, e la squadra è pronta a mettersi alla prova per chiudere bene il 2023.