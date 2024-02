La Volley Modica battuta in casa da Sabaudia

Sconfitta casalinga dell’Avimecc Volley Modica contro la Plus Volleyball Sabaudia in una partita che è durata oltre due ore. Nonostante la lotta e l’orgoglio mostrati dai ragazzi di Enzo Distefano, hanno mancato nelle fasi cruciali della partita e si sono innervositi alla fine del match a causa di alcune decisioni arbitrali discutibili.

Nel primo set, c’è stato un equilibrio iniziale, ma Sabaudia ha vinto il set ai vantaggi dopo una lotta intensa. Nel secondo set, Modica ha reagito con determinazione, vincendo ampiamente con un punteggio di 25/17. Tuttavia, Sabaudia ha preso il controllo nella terza frazione, chiudendo il set 16/25 e portandosi avanti nel computo dei set.

Nel quarto set, nonostante un inizio equilibrato, Sabaudia ha preso il comando e ha chiuso il set con il punteggio di 20/25 in 32′ di gioco, portando a casa tre punti importanti per la classifica.

Il coach Enzo Distefano ha riconosciuto la forza e la motivazione di Sabaudia, sottolineando la difficoltà nel gestire i battitori avversari. Ha anche ammesso che la squadra non è stata costante nella fase di difesa e ha avuto alti e bassi nei break. Nonostante la delusione per l’ennesima opportunità persa nei confronti dei play-off, Distefano ha incoraggiato la squadra a non arrendersi e a prepararsi per il prossimo incontro contro Marcianise, affrontandolo in modo diverso.

© Riproduzione riservata