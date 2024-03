La Volley Modica batte a domicilio la Peloro Messina e inizia bene i play off

La formazione di Serie D dell’Avimecc Volley Modica ha iniziato in modo promettente la fase dei play-off, dopo aver chiuso al secondo posto nella regular season. Nella prima gara del girone a tre, disputata ieri al “PalaIuvara” di Messina contro la Peloro Volley, la squadra modicana ha ottenuto una vittoria convincente.

Partita dominata dall’Avimecc Volley Modica sin dall’inizio, con un approccio concentrato e fiducioso nei propri mezzi. Nel primo set, la squadra ha giocato in modo superbo, prendendo di sorpresa gli avversari e vincendo agevolmente per 25-12. Anche nei set successivi, non ha mai perso la concentrazione, mantenendo sempre la pressione sulla Peloro.

Nonostante alcuni tentativi di reazione da parte della squadra di casa, l’Avimecc Volley Modica è rimasto saldo e determinato. Anche quando la Peloro si è avvicinata, la squadra modicana ha saputo mantenere il controllo e allungare, vincendo il secondo set per 25-20 e il terzo per 25-19.

Questo successo è molto importante per il proseguo dei play-off e dimostra la determinazione e la solidità della squadra. La prossima partita decisiva si svolgerà il 23 marzo al “Geodetico” di Modica contro il Volley Partanna, che affronterà prima la Peloro Volley Messina.

