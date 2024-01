La Volley Modica a lavoro dopo la lunga lotta di San Giustino, domenica al “PalaRizza” c’è la sfida al Napoli

Dopo la lunga trasferta a San Giustino, dove l’Avimecc Volley Modica ha conquistato un punto in un match molto combattuto contro una delle squadre più forti del campionato di Serie A3, la squadra ritorna in palestra per prepararsi all’importante sfida casalinga contro la Quantware Napoli.

Nonostante la sconfitta al tie-break, l’Avimecc Volley Modica ha dimostrato di poter competere alla pari con avversari di alto livello. Il coach Enzo Distefano sottolinea l’ottimo approccio alla gara e la reazione d’orgoglio della squadra nel quarto set, che ha portato la partita al quinto set. Tuttavia, l’esito finale è stato amaro, poiché San Giustino ha mostrato maggiore cinismo e concentrazione nei momenti cruciali.

Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida contro la Quantware Napoli. Il coach Distefano enfatizza l’importanza di non sottovalutare nessuna squadra e di affrontare ogni partita con la massima concentrazione. Nonostante l’arrivo del nuovo straniero nella squadra avversaria, l’Avimecc Volley Modica è determinata a prepararsi al meglio per la sfida e a ottenere un risultato positivo, specialmente giocando davanti ai propri tifosi.

La mentalità positiva del gruppo e la volontà di imparare dalle esperienze passate sono gli elementi chiave che il coach vuole portare nella preparazione della prossima partita.