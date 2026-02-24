La vittoriese Viviana Assenza nuova dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di Enna e Caltanissetta

Viviana Assenza è la nuova dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna. Assenza, originaria di Vittoria, dirigente con funzioni ispettive tecniche, proviene dall’Ufficio scolastico regionale di Palermo. Si è insediata questa mattina. Coordinerà il sistema scolastico delle due province dell’entroterra siciliano. Si tratta di due province con numerosi problemi logistici e alle prese con uno spopolamento di alcuni piccoli centri abitati.

In passato Viviana Assenza aveva ricoperto lo stesso ruolo per la sede di Ragusa. Ha ricoperto, nel corso della sua carriera, numerosi incarichi di responsabilità. Ha coordinato il servizio ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e ha diretto l’Ufficio II della Direzione Generale dell’USR Sicilia.

