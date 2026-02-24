L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
La vittoriese Viviana Assenza nuova dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di Enna e Caltanissetta
24 Feb 2026 15:55
Viviana Assenza è la nuova dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna. Assenza, originaria di Vittoria, dirigente con funzioni ispettive tecniche, proviene dall’Ufficio scolastico regionale di Palermo. Si è insediata questa mattina. Coordinerà il sistema scolastico delle due province dell’entroterra siciliano. Si tratta di due province con numerosi problemi logistici e alle prese con uno spopolamento di alcuni piccoli centri abitati.
In passato Viviana Assenza aveva ricoperto lo stesso ruolo per la sede di Ragusa. Ha ricoperto, nel corso della sua carriera, numerosi incarichi di responsabilità. Ha coordinato il servizio ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e ha diretto l’Ufficio II della Direzione Generale dell’USR Sicilia.
