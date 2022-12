La Virtus Ragusa vince nell’esterna contro il Bergamo Basket. Intanto arriva il playmaker Andrea Epifani

Bergamo Basket 2014-Virtus Ragusa 69-77. E' questo il risultato finale della partita fuori casa della Virtus Ragusa che ha giocato contro il Bergamo Basket. In campo un continuo equilibrio tra le due squadre con il leggero vantaggio del Bergamo al termine dell'intervallo lungo finito 39 a 37. Poi l'allungo della squadra ragusana che ha trovato buone occasioni e una strategia migliore rispetto ai minuti precedenti fino al risultato finale. E' questa la prima partita di un impegno sportivo che vedrà la Virtus Ragusa in campo adesso in casa per ben due partite a cui il pubblico ragusano è chiamato a dare il proprio sostegno.

















Il prossimo appuntamento è infatti per il giorno dell'Immacolata, 8 dicembre contro il Petrarca Padova (ore 18:00) e poi ancora domenica 11 dicembre contro la Virtus Basket Padova (ore 17:00). Ed intanto il roster di coach Bocchino si è rafforzato con l’arrivo del playmaker Andrea Epifani. Classe 2001, 185 cm originario di Ostuni ha già al suo attiva diverse esperienza di livello, nonostante la sua giovane età. Comincia ad Ostuni prima di approdare alle giovanili di Brindisi. Dopo i campionati under 15 arriva a Treviso per disputare con grande personalità i campionati under 16 ed under 18. L’anno successivo viene aggregato alla prima squadra e con Treviso festeggerà l’esordio e la promozione in serie A.











Nel 2019 Epifani arriva a Mantova, sempre in A2 ed in contemporanea gioca la serie C gold con Sustinente, dove è protagonista di una stagione da 15.8 punti di media. L’anno successivo è in serie B a Giulianova, quindi, nel 2021, a Molfetta (30 presenze, 16.4 minuti in campo di media con 3.5 punti). Comincia il campionato del 2022 a Pavia prima di arrivare oggi a Ragusa. Andrea Epifani è un playmaker con la predisposizione ad attaccare il canestro tanto con soluzioni personali quanto nel permettere alla squadra di fare canestro.