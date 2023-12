La Virtus Ragusa si prepara ad affrontare la sfida con il Piazza Armerina

La Virtus si prepara ad affrontare Piazza Armerina in una situazione di emergenza, soprattutto nel reparto dei lunghi, dove mancheranno Calvi e Vavoli, entrambi alle prese con infortuni. Nonostante le difficoltà, la squadra di Ragusa si presenta fiduciosa, reduce da sette vittorie consecutive e intenzionata a difendere la sua posizione in classifica. Tuttavia, è necessario giocare con rispetto e attenzione contro una squadra che ultimamente ha mostrato un buon rendimento: la Siaz ha vinto tre delle ultime quattro partite e si trova a soli due punti dalla quarta posizione occupata da Sala Consilina. Sono presenti tutti gli elementi per una grande partita di basket.

Il coach Gianni Recupido analizza il confronto in vista, sottolineando la qualità del roster di Piazza Armerina e l’ottimo gioco collettivo che sta emergendo grazie al lavoro dello staff tecnico. Riconosce che la squadra avversaria ha avuto un avvio di stagione ostacolato dagli infortuni, ma ora ha cambiato passo trovando un’ottima forma. Si aspetta quindi una sfida complicata.

Nonostante le difficoltà dovute agli infortuni che hanno colpito la Virtus, Recupido si mostra determinato: “Siamo passati attraverso due settimane difficili, con infortuni che hanno influenzato il nostro gioco. Anche questa settimana ci sono stati alcuni piccoli acciacchi da gestire, ma stiamo lavorando ogni giorno per costruire un sistema di gioco e consolidare la nostra identità, indipendentemente dalle assenze. Portiamo con noi la nostra forza e le nostre convinzioni”.

La partita, valida per la tredicesima giornata del girone H del campionato di Serie B Interregionale, si terrà domenica alle 18 sul campo di Piazza Armerina, con arbitri Cappello di Porto Empedocle e Mameli di Augusta.