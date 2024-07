La Virtus Ragusa conferma lo staff tecnico

La Virtus si prepara ad affrontare la Serie B Nazionale con grande determinazione e fiducia nel proprio staff tecnico confermato. Dopo una stagione di successi culminata con la promozione, il trio composto da coach Gianni Recupido e i suoi assistenti, Massimo Di Gregorio e Lia Valerio, rappresenta la solida base su cui la società punta per il prossimo campionato.

Gianni Recupido, il capoallenatore, esprime gratitudine alla società per la fiducia riposta nel loro lavoro unito e efficiente che ha portato alla promozione. Tuttavia, è consapevole delle sfide che la Serie B Nazionale impone, sottolineando la necessità di un rapido miglioramento e di essere preparati per un livello di competizione molto alto. Recupido annuncia anche la perdita del capitano Andrea Sorrentino, ringraziandolo per il contributo alla Virtus.

Anche Massimo Di Gregorio, assistant coach, riconosce le difficoltà del nuovo palcoscenico di gara, caratterizzato da squadre ben organizzate, grande fisicità e giocatori di talento. Tuttavia, vede questa nuova sfida come un motivo di orgoglio e motivazione aggiuntiva per migliorare ulteriormente.

Lia Valerio, un’altra figura chiave nello staff tecnico, riflette sulla lunga stagione passata e l’impegno collettivo che ha portato al successo. Guardando avanti alla Serie B Nazionale, sottolinea la necessità di elevare il livello di preparazione e di performance, preparandosi a una richiesta maggiore sotto ogni aspetto.

In sintesi, il team tecnico della Virtus è consapevole delle difficoltà e delle sfide che li attendono nella Serie B Nazionale, ma sono uniti nel loro impegno per affrontare la stagione con la stessa determinazione e collaborazione che li ha portati alla promozione.

