La Virtus Ragusa cede il passo alla corazzata Orzinuovi

Brutta sconfitta casalinga per la Virtus Ragusa che cede tra le mure amiche sul punteggio finale di 75 a 89. Troppo il divario tecnico e anche fisico tra le due compagini che si sono sfidate in un match combattuto solo per i primi 15 minuti e che poi ha visto salire in cattedra i solisti di Orzinuovi. Tra le fila degli ospiti grandissima prestazione di Leonzio, ben coadiuvato dall’ex Da Campo, la regia di Gasparin e la fisicità di Ponziani. Per Ragusa tutti i giocatori sono apparsi un po’ sottotono, a salvarsi il solo Gaetano autore di oltre venti punti che non sono bastati a dare la carica ai compagni.

Un primo quarto combattuto che la Virtus Ragusa prova a giocare a viso aperto. Per Orzinuovi ottime manovre offensive guidate da Gasparin che segna anche due triple. Ragusa soffre il fisico di Ponziani e l’ingresso di Cassar sembra dare animo ai giocatori con un Gaetano letteralmente dominante. Il primo quarto si conclude con gli ospiti in vantaggio sul 20 a 17.

L’inizio del secondo quarto non fa ben sperare per Ragusa e tutti i numerosi tifosi presenti al Pala Padua. Orzinuovi gioca bene e allunga sul 17 a 27. Il match si innervosisce ma gli arbitri riescono a mantenere gli animi dentro certi limiti. Orzinuovi gestisce bene il vantaggio e va all’intervallo sul +12, 49 a 37.

Terzo quarto che inizia come il secondo, tutto a vantaggio degli ospiti. Sale in cattedra l’estro di Leonzio (per lui alla fine 20 punti) con giocate importanti da lontano e spettacolari da sotto canestro. La Virtus non c’è più in campo e il penultimo quarto termina sul 49 a 70. Ultimo quarto buono solo per dare minuti a chi ha giocato meno. La finta zona della Virtus non riesce a limitare gli ospiti che continuano a bucare la retina in ogni modo. Punteggio finale 89 a 75 per Orzinuovi.



TABELLINI:

Orzinuovi: Gasparin 13, Procacci 8, Leonzio 20, Planezio 9, Ponziani 4, Agbarnu 13, Carnevale, Trapani 7, Da Campo 6, Alessandrini 9.



Ragusa: Sorrentino 11, Milojevic 4, Cassar 11, Ianelli 2, Simon 3, Mirabella n.e, Valenti, Tumino, Gaetano 28, Zanetti 4, Festinese, Chessari 12.



Marco Dell’Albani